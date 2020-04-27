Ruhani: Amerika’nın müdahaleci davranışları bölge istikrar ve güvenliğinin zedelemektedir

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cin Ping ile bir telefon görüşmesi yapan Ruhani, iki ülke ilişkilerlinin stratejik ve özel olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması ile ortak alt yapı projelerinin yapılmasını istedi.

Ruhani görüşmede Amerika’nın zalimce ve yasa dışı ambargoları karşısında Çin’ın tutumunu takdir ederek, mevcut dünyamızda herkesin bir birinin yardımına ihtiyaç duyduğunu ve Çin gibi ülkelerin çabaları ile ambargoların olmadığı bir dünyaya şahit olunmasını temenni etti.

Amerika’nın müdahaleci davranışlarına değinen Ruhani, bu davranışların bölgedeki barış ve istikrarı zedelediğini belirtti.

İran için bölge ve suyollarının güvenliğinin önem taşıdığını ifade eden Ruhani, Amerika’nın tehlikeli davranışları ile Fars Körfezi istikrarının zedelenme ihtimali bulunduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı da görüşmede, Amerika’nın İran aleyhindeki azami baskı politikasını eleştirerek, ‘’Maalesef bazı ülkeler bu şartlardan siyasi çıkar elde etmek istiyorlar fakat Çin uluslararası kuralları uygulamak istiyor. ‘’ dedi.

İran tarafından Hürmüz Barış Planını değinen Çin Cumhurbaşkanı, bu planın bölge barışı için olumlu olduğunu ve Fars Körfezi güvenliğin dünya barış ve istikrarı için gerekli olduğunu söyledi.

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2012