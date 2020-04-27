İran Genelkurmay Başkanlığı: Yasa dışı her eyleme sert tepki verilecektir

İran Genelkurmay Başkanlığı bildirisinde, ‘’Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman denizi önemli uluslararası sular ve dünya ekonomisinin can damarları olarak er zaman tankerler ve ticari gemiler için güvenli geçiş kaynakları olmuştur ve her zaman kabul edilebilir güvenliğe sahip olmuştur ve İran da bu yönde bölge ülkelerinin işbirliği ile kabul edilebilir düzeyde istikrar ve barışı korumaya çalışmıştır. ‘’ dedi.

Maceracı ve terörist Amerika ve bazı müttefiklerinin bölgeye ayaklarının konulduğundan beri tehlikeli ve denizcilik güvenliğini tehlikeye atan davranışların baş gösterdiği ifade edilen bildiride, ‘’Amerika zararlı geçişleri ve askeri üstleri ile fiilen kanunsuzluk ve istikrarsızlığın kaynağı olmuştur ve İran defalarca bu yönde uluslararası kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmuştur. ‘’ dedi.

Amerika’nın geçen sene bol ve temelsiz Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazında denizcilik güvenliği bahanesiyle bölgede koalisyonlar kurduğunu ve bölgede asker sayısı ve savaş gemilerini arttırdığı ifade edilen bildiride, bu uygulamaların bölgede bir çok tehlike yarattığını ve Amerika’nın uluslararası kurallar ve denizcilik kanunlarına olan davranışlarının hala devam ettiği belirtildi.

Amerika’nın tahrikleri, tatbikatları, gereksiz denetimleri, tacirler ve balıkçılar için güvensiz ortam yaratması ve kaçakçıları koruyan tutumu, denizleri kirletmesi ve nükleer motorların bölge deniz canlılarına yarattığı tehlikelerine değinilen bildiride bunların ABD Deniz Kuvvetlerinin bölgedeki yaptıklarının sadece bir kaçının olduğu ve bu davranışların bazı durumlarda İran sınırlarını koruyan denizcilerle çatışmalar sınırına kadar ulaştığı belirtildi.

Bildiride, ‘’İran Genelkurmay Başkanlığı, Amerika ve müttefiklerinin varlığını gayrı meşru ve istikrarsızlığı sebebi olarak görmekte ve kendilerinden İran Ekonomik Munhasır sularından geçiş yaptıklarında uluslararası kurallara ve İran kanunlarına uyarak, her hangi bir maceracilıktan, denizcilik güvenliğine aykırı tehlikeli davranışlardan ciddi şekilde kaçınmalarını istemektedir. ‘’ ibaresi yer aldı.

Bildiride, ‘’İran her zaman bölge ülkelerinin Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazının güvenliğini sağlamak için gerekli güce sahip olduğuna vurgu yapmaktadır ve Amerika’nın başını çektiği sahte koalisyonların bölgenin istikrar ve barışına yardım etmediği gibi, bölge güvenliğini ve istikrarını bozmaktadır. ‘’ denildi.

Bildiride, Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazındaki istikrar ve huzurun sağlanmasındaki tek alternatifin Amerika ve müttefiklerin bölgeyi terk etmeleri ve bölge güvenliğini bölge ülkelerine ve onların işbirliğine bırakması olduğu ifade edildi.

Bildiride, ABD silahlı kuvvetleri ve müttefiklerine bölgedeki gerginliğin artmasından kaçınılması ve İran Hava Sahasında, İran Savunma Alanından, İran Munhasır Ekonomik Sularından geçişlerde uluslararası kurallara saygılı olarak gerginlikten kaçınmaları yönünde ciddi ikazda bulunuldu.

Bildiride, ‘’Defalarca ifade edildiği gibi İran hiçbir zaman bölgede gerginlik ve çatışma yaratmayacaktır fakat en güçlü şekilde toprak bütünlüğünü savunmaya hazırdır ve her hangi bir maceracılık, tahrik İran Silahlı Kuvvetlerinin sert tepkisine yol açacak ve bunun sonuçlarına a düşman güçler katlanacaktır. ‘’ denildi.

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2012