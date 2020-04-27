İran ve Hırvatistan Cumhurbaşkanları iki ülke ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Ruhani görüşmede Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmede ve İran halkı aleyhine ambargolar ve azami baskı politika uygulamadaki yasa dışı, mantıksız ve insanlık dışı tutumuna değinerek, bu davranışın devamının insanlı aleyhinde olacağını ve İran’ın Avrupa ülkelerinin beklentisinin bu davranışlar karşısında ciddi tutum sergilemek olduğunu söyledi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç de Amerika’nın mevcut zor şartlarda İran aleyhine ambargo ve baskılarını arttırmayı insanlık dışı v yanlış olduğunu belirtti.

Milanoviç, iki ülkenin iyi ilişkilerini ve ülkesinin İran ile ilişkilerine verdiği öneme değinerek, ‘’İran tarihi medeniyeti e bölgedeki önemli konumu ile Hırvatistan için özel öneme sahiptir. ‘’ dedi.

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2012