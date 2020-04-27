Sattari: Korona teşhis kitleri ihraç ediliyor

11 Bilim Parki müdürleri ile toplantı düzenleyen Sattari, bilim parkların bilim ve teknolojinin bir parçası olduğunu belirterek, İran’ın korona ile mücadelede kendi ürünlerini ihraç edecek konuma geldiğini söyledi.

Sattari, korona ile mücadelede kullanılan ICU teçhizatları gibi ürünlerin korona öncesi İran’da üretilmediğini fakat şu an İran’ın bu ürünlerde kendine yeter konuma geldiğini söyledi.

Sattar, Sağlık Bakanlığı ile varılan anlaşmayla Seroloji kitlerin ihracatı için izin verileceğini ve bu kitlerin bu hafta ihraç edileceğini söyledi.

Sattari, korona krizinde bilim temelli şirketler ve Bilim Parklarının gücünü iyi bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

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2012