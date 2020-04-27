27 Nis 2020 19:19
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News Code: 83767224
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Aras Serbest Bölgesinde ikamet ve çalışma izinleri geçen sene iki misli arttı

Aras Serbest Bölgesinde ikamet ve çalışma izinleri geçen sene iki misli arttı

Tebriz, IRNA- Aras Serbest Bölge Çalışma Hizmetleri Kurumu Başkanı Hidayet Bayramzade, yabancı uyruklular için bu bölgede ikamet ve çalışma izinlerinin geçen sene iki misli arttığını söyledi.

Bayramzade, IRNA’ya yaptığı açıklamada geçen sene bölgede yabancı uyruklular için 49 çalışma ve ikamet tezkeresi verildiğini ve bunun 24 olan bir önceki yıla göre yüzde 104 artış gösterdiğini söyledi.

Geçen seneden beri ikamet ve çalışma izinlerinin sırf üretim yapanlara verildiğini ifade eden Bayramzade, daha önceki yıllarda ticaret yapanlara da izinler verildiğini söyledi.

En fazla iznin Azerbaycan vee Türkiye vatandaşlarına verildiğini ifade eden Bayramzade, ayrıca Gürcistan, Çin, Rusya, Güney Kore’den yatırımcılara da izinlerin verildiğini söyledi.

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2012

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