Aras Serbest Bölgesinde ikamet ve çalışma izinleri geçen sene iki misli arttı

Bayramzade, IRNA’ya yaptığı açıklamada geçen sene bölgede yabancı uyruklular için 49 çalışma ve ikamet tezkeresi verildiğini ve bunun 24 olan bir önceki yıla göre yüzde 104 artış gösterdiğini söyledi.

Geçen seneden beri ikamet ve çalışma izinlerinin sırf üretim yapanlara verildiğini ifade eden Bayramzade, daha önceki yıllarda ticaret yapanlara da izinler verildiğini söyledi.

En fazla iznin Azerbaycan vee Türkiye vatandaşlarına verildiğini ifade eden Bayramzade, ayrıca Gürcistan, Çin, Rusya, Güney Kore’den yatırımcılara da izinlerin verildiğini söyledi.

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2012