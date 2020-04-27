Musevi: Suriye ile ilgili Kimyasal Silahları Önleme Kurumunun raporu tek taraflıdır

IRNA’ya açıklamada bulunan Musevi, İran’ın çağımızın en büyük kimyasal silah kurbanı olarak, kimyasal silahların kim tarafında, nerede, hangi amaçla kullanılırsa kullanılmasını mahkum ettiğini belirterek, hazırlanan raporun dış baskılara boyun eğilerek, terörist grupların verilerine dayanılarak hazırlandığını söyledi.

İran’ı Nükleer Silahların Önlenmesi Kurumunun bağımsızlığı ve hukuki kişiliğinin zedelenmesinden kaygılı olduğunu belirttiğini ifade eden Musevi, an’ın haklı sebeplerle araştırma timinin yapılmasına karşı olduğunu söyledi.

Musevi, Suriye hükümetinin kurumla işbirliğini takdir ederek, Suriye kimyasal dosyasının siyasi baskılardan uzak incelenmesi zamanının geldiğini söyledi.

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2012