27 Nis 2020 19:02
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News Code: 83767204
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Musevi: Suriye ile ilgili Kimyasal Silahları Önleme Kurumunun raporu tek taraflıdır

Musevi: Suriye ile ilgili Kimyasal Silahları Önleme Kurumunun raporu tek taraflıdır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Kimyasal Silahları Önleme Kurumunun Suriye ile ilgili raporunun tek taraflı, yanlı, bağımlı ve yetkilileri dışında olduğunu söyledi.

IRNA’ya açıklamada bulunan Musevi, İran’ın çağımızın en büyük kimyasal silah kurbanı olarak, kimyasal silahların kim tarafında, nerede, hangi amaçla kullanılırsa kullanılmasını mahkum ettiğini belirterek, hazırlanan raporun dış baskılara boyun eğilerek, terörist grupların verilerine dayanılarak hazırlandığını söyledi.

İran’ı Nükleer Silahların Önlenmesi Kurumunun bağımsızlığı ve hukuki kişiliğinin zedelenmesinden kaygılı olduğunu belirttiğini ifade eden  Musevi, an’ın haklı sebeplerle araştırma timinin yapılmasına karşı olduğunu söyledi.

Musevi, Suriye hükümetinin kurumla işbirliğini takdir ederek, Suriye kimyasal dosyasının siyasi baskılardan uzak incelenmesi zamanının geldiğini söyledi.

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2012

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