İranlı araştırmacılar kanseri hızlı bir şekilde teşhis eden sensör geliştirdi

Bilim ve Teknoloji Başkan Yardımcılığının yayınladığı habere göre, kanserin yanlış veya geç teşhisi, her yıl çok sayıdaki hastanın canına mal oluyor. Bu çalışmanın amacı, kanserin seçici bir belirteci olarak telomeraz enziminin aktivitesini belirlemek için basit, duyarlı, doğru ve ucuz bir yöntem sağlamaktır.

Proje yöneticisi İlahe Kazımi Rahmetabadi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Bu araştırma doktora sonrası bir projeyi destekleme şeklinde yapılarak, bu sensör üretildi. Kanserin erken teşhisi hasta için çok önemlidir, hastalığın erken evrelerinde tedaviye cevap vermek daha iyidir ve bu sensör bu yönde kullanılabilir’ dedi.