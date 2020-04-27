27 Nis 2020 14:52
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News Code: 83766874
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İran'ın tarım sektörü girişim şirkeleri ilk kez Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından tanıtıldı

İran'ın tarım sektörü girişim şirkeleri ilk kez Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından tanıtıldı

Tahran, İRNA- Tarım Cihadı Bakanlığı Girişim Şirketlri Projesi Müdürü Hamidrıza Muhari Eski, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü Almanya Temsilciliği'nin yıllık raporunda İran'a işaret ettiğini ve ilk defa İran tarım sektöründe faaliyet gösteren girişim şirketlerinin tanıtımını yaptığını açıkladı.

Tarım Cihadı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, girişim şirketleri alanında tarım sektöründe yaşanan son gelişmelere değinen Muhtari Eski, 'Geçen hafta Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü Almanya Temsilciliği yayınladığı yıllık raporunda 8 defa İran'a yer vermiş ve ülkemizden iki girişim şirketine fotoğrafları ile birlikte yer vermiştir' dedi.

Böylece ilk defa uluslararası bir örgütün İran tarım sektöründe faaliyet yapan girişim şirketlerine yer verdiğine dikkati çeken Muhtari Eski, bu tanıtımın İran İslam Cumhuriyeti bayrağı ile birlikte yapıldığını açıkladı.

2019 Uluslararası Tahran Elecamp Fuarı'nda tarım sektörü girişim şirketleri standının başarılı faaliyet yaptığını kaydeden yetkili, fuarın düzenlenmesinin ardından İran'dan seçilen girşim şirketlerinin Almanya Hannover kentinde düzenlenen 2019 Agriteknika Fuarı'na katılmak için tanıtıldığını söyledi.

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