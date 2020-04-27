İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 70 bin 933'e ulaştı

Dünden bu yana 991 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 96’sının daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 806'ya, bu hastalığa yakalananların sayısının 91 bin 472’ye yükseldiğini, 69 bin 657 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 3 bin 11 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Korona salgını sonrası 5011 kişide alkol zehirlenmesi yaşandı

Ülkede şimdiye kadar 432 bin 329 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, 'Yeni vakaların sayısında kademeli bir düşüş olmasına rağmen, tüm uyarılar geçerliliğini koruyor. Akıllı mesafe ve gerekli işlerin geri dönüşü ile trafik artabilir, bu nedenle mesafe izleme önemlidir ve ev maskelerinin kullanımı yardımcı olabilir. İnsanların gözlemleyerek ve gereksiz iletişim ve hareketlerden kaçınarak hastalığı kontrol etmeye yardımcı olacağını umuyoruz’ diye belirtti.

Cihanpur, 'Malesef 20 Mart'tan bu yana ülkede sahte alkol tüketimi nedeniyle 5011 kişi zehirlendi. Sağlık merkezlerine başvuran bu kişilerden kişilerin 525'i hayatını kaybetti. Şu anda, bu zehirlenmelerin 229'u normal bölümlerde ve 47'si yoğun bakım yoğun bakım ünitesinde (ICU) olmakla birlikte 3.451 kişi taburcu edilmiştir. 95 kişi kör ve görme engelli durumuna düşmüş ve 405 kişinin diyaliz hizmetlerine ihtiyacı var’ dedi.

Cihanpur, ’Koronavirüs vakasındaki azalma eğilimi devam ediyor ve bunun sürdürülmesi, halkın iş birliğine bağlıdır’ diye ekledi.