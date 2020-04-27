Erdebil'in Azerbaycan sınırlarından bir milyon 423 bin yabancı yolcu geçiş yaptı

İRNA’ya konuşan Takavi, ‘Bu yolcuların çoğu Azerbaycan vatandaşlarından oluşurken, az kısmı da Rusya ve Gürcistan vatandaşlarından oluştu. Bilesevar Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan bu yolcular, Erdebil'e ve İran'ın diğer bölgelerine yolculuk etti.

Bu yolcuların çoğunun Erdebil iline sınır ve bagaj ticareti ile tıbbi amaçlı geldiklerini belirten Takavi, 'Bu sayıda yabancı gezginin ülkemize seyahat etmesi, ilin sınır bölgelerinde ekonomik refah ve istihdama yol açmıştır’ dedi.

Erdebil Gümrük Genel Müdürü, geçen yıl bir önceki yıla göre göre, Erdebil iline gelen yolcu sayısında korona salgınından kaynaklanan sınırların kapanması nedeniyle %2'lik bir düşüşün yaşandığına değinerek, Erdebil ilinin iç ve dış ulaşımdaki avantajının benzersiz olduğunu belirterek, ‘Geçtiğimiz yıl, il gümrük üslerinden dışa aktarım ağırlıkça %4 ve değer olarak %42 büyüdü’ diye konuştu.

Erdebil ilinin gümrük gelirlerinde geçen yılında %88 artış olduğunu açıklayan yetkili, ‘Bu bağlamda, Erdebil İli Gümrükler Genel Müdürlüğü, ülkenin gümrükleri arasında ilk sırada yer aldı' değerlendirmesinde bulundu.

Erdebil ili şu dört gümrük birimine sahiptir: Erdebil Genel Müdürlüğü, Bilesuvar Sınır Genel Gümrüğü, Erdebil Havalimanı Gümrükleri ve Posta Gümrükleri.