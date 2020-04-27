ABD ambargoları insan haklarının temel ilkeleri ile çelişiyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Endonezyalı mevkidaşı ile telefon görüşmesi yapan Ruhani, Ramazan aynı Endonezya halkı ile hükümetine tebrik ederek, iki ülkenin korona ile mücadele için iş birliğini artırmalarrı ve deneyimlerini paylaşmaları gerektiğini vurguladı.

İran'ın tanı kitleri, ventilatör, tomografi cihazı ile N95 maskelerinin üretimi gibi teknik ve bilimsel alanlarda iyi başarılar elde ettiğini kaydeden Ruhani, bu doğrultuda Endonezya ile iş birliği yapmaya sıcak baktığını belirtti.

İran-Endonezya 13. Ortak Komisyon Toplantısı'nın yakında yapılmasının Tahran-Cakarta ilişkilerini güçlendireceğine değinen Ruhani, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargoların insan haklarının temel ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, 'Tüm ülkelerin korona ile mücadele ederken uygulanan bu tür yasa dışı yaptırımlar, tehlikelidir' ifadesine yer verdi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo da bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülkenin samimi ilişkilerine değinerek, ikili ilişkilerin tam kapsamlı artması ve güçlenmesinin iki halkın menfaatlerinin teminine katkı sağlayacağının altını çizdi.

İran'ın korona ile mücadeledeki başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Endonezya Cumhurbaşkanı, 'Korona dünya için zor koşullar yaratmış ve başta İslami ülkeler olmak üzere bütün ülkeler bu koşullarda birbirine yardım etmeli' diye ekledi.