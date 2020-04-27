İsviçre'nin Matterhorn dağına İran bayrağı yansıtıldı

İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği, Matterhorn dağına İran bayrağının yansıtıldığı görüntüyü paylaşarak, 'İsviçre'nin Matterhorn dağı üzerine İran bayrağı yansıtılarak, korona ile mücadelede İran halkı ile dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermeye çalıştık. Bu bölge, güzel manzaraları ve ünlü kayak merkezi ile bilinmektedir' ifadesini kullandı.

İsviçre Büyükelçiliği, 'Bu, İran halkına ümit, direnç ve güç mesajı göndermek içindi' diye ekledi.

İran'da Korona virüsün görüldüğü Şubat ayından beri 90 bin üzerinde kişinin bu virüse yakalandığı ve bugüne kadar 5700 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.