27 Nis 2020 11:20
Journalist ID: 2394
News Code: 83766200
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Amerikalı gazeteci:

ABD, İran'ın tıbbi ekipman satın alma izinlerinin %90'ını reddetti

ABD, İran'ın tıbbi ekipman satın alma izinlerinin %90'ını reddetti

New York, İRNA- Global Research sitesi köşe yazarı Rick Sterling, Trump yönetiminin yaptırımların İran'ın koronavirüsle mücadele kabiliyetini etkilemediği iddiasının yalan olduğunu ve raporların İran'ın ilaç ve tıbbi malzeme ithalatı izinleri için yapılan başvurularının yüzde 90'ından fazlasının ABD tarafından reddedildiğini gösterdiğini yazdı.

İRNA’ya konuşan Sterling, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımların İran'ın tıbbi ekipman ve malzeme ithal etme gücünü sınırlandırdığını belirterek, "Raporlara göre, tıbbi ekipman ithal etme izin başvurularının yüzde 90'ı OFAC (ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi) tarafından reddedildi' açıklamasını yaptı.

Sterling, ‘Ulusların egemenliğini tehdit eden ve buna göre BM Antlaşması'nı ihlal eden ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin zorbalığı gittikçe daha açık hale geliyor. Bu korona virüsü krizinde, işbirliği yapmak yerine, ABD bunu diğer ülkelerin hükümetlerine müdahale etmek ve onları devirmek için kullanmaya çalışıyor’ diye ekledi.

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