ABD, İran'ın tıbbi ekipman satın alma izinlerinin %90'ını reddetti

İRNA’ya konuşan Sterling, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımların İran'ın tıbbi ekipman ve malzeme ithal etme gücünü sınırlandırdığını belirterek, "Raporlara göre, tıbbi ekipman ithal etme izin başvurularının yüzde 90'ı OFAC (ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi) tarafından reddedildi' açıklamasını yaptı.

Sterling, ‘Ulusların egemenliğini tehdit eden ve buna göre BM Antlaşması'nı ihlal eden ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin zorbalığı gittikçe daha açık hale geliyor. Bu korona virüsü krizinde, işbirliği yapmak yerine, ABD bunu diğer ülkelerin hükümetlerine müdahale etmek ve onları devirmek için kullanmaya çalışıyor’ diye ekledi.