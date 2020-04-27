Korona virüsü ile mücadelede kullanılan sağlık ürünleri fazlası ihraç edilecek

Rahmani, ’Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitim Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda ilk günden itibaren korona ile başa çıkmak için gerekli maddelerin sağlanması gündemdeydi. İki aydan daha kısa bir sürede, sağlık ürünleri üretimi birkaç artarak bugün bazı durumlarda ihracat yapacak konuma ulaştık' dedi.

Bu dönemde dezenfektan üretiminin 8 kat arttığını ve günlük 200 bin maske üretiminin planlandığına dikkati çeken Bakan Rahmani, toplam sanayi, sendika ve atölyeler tarafından üretilen maske sayısının günlük yaklaşık 6 milyona ulaştığını ifade etti.

Rahmani ayrıca ülkede korona tanı kiti üretim sürecinin uygun olduğunu ve üretim miktarının artması ve ülke ihtiyaçlarının karşılanması durumunda bu sektörde de ihracat yapılabileceğini sözlerine ekledi.