İran çelik külçe ihracatı %26 arttı

İran Çelik Üreticileri Derneği tarafından yayınlanan raporlara göre, geçtiğimiz yıl İran'ın çelik külçe ihracatı 6 milyon 908 bin tona ulaştı. Bir önceki yılki rakam, 5 milyon 493 bin tondu.

Geçtiğimiz yıl İran'ın toplam çelik ürünleri ihracatı da yüzde 16 artış ile 3 milyon 455 bin ton oldu.

Öte yandan ülkemize ithal edilen çelik ürünleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 42 düşüş kaydederek, 1 milyon 26 bin ton olarak gerçekleşti.

İranlı çelik üreticilerinin toplam üretiminin önümüzdeki 5 yıl içinde 15-20 milyon ton kapasiteye ulaşması bekleniyor.