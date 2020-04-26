Zarif ve Guterres, Yemen halkına insani yardım gönderme gereğini vurguladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Zarif ile son iki haftada üçüncü kez telefon görüşmesi yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran’ın Yemen'de ateşkes ve siyasi müzakerelerin başlatılması yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Taraflar bu görüşmede Yemen sınırları ve limanlarının özellikle korona salgını koşullarında Yemen halkına insani yardım ulaştırılması için açılması ve güvence altına alınmasının sltını çizdi.

Daha önce de BM Genel Sekreteri'nin Yemen'de ateşkesin sağlanması yönündeki çabalarını desteklediklerini açıklayan Zarif, Yemen krizinin askeri bir çözümü olmadığını ve sürdürülebilir bir ateşkesin siyasi bir çözümün başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Afganistan’daki siyasi krizin çözülmesi ve bu ülkede barış sürecinin sürüdürülmesi için İran’ın sürdürdüğü diplomatik çalışmalara değinen Zarif, Eşref Gani, Abdullah Abdullah ve Hanif Etmer dahil Afganistanlı üst düzey yetkililerler yaptığı telefon görüşmelerinden ayrıntıları BM Genel Sekreteri Guterres ile paylaştı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish