İran'dan Irak'a günlük 32 milyon metreküp doğalgaz ihracatı

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Cemşidi Dana, İran-Türkiye doğalgaz boru hattındaki hasarların onarım işlemlerinin yapılmadığına dikkati çekerek, bu nedenle doğalgaz akışının ne zaman başlanacağı ile ilgili Türkiye tarafından bir tarih verilmediğini söyledi.

31 Mart günü İran-Türkiye doğalgaz boru hattında Doğubayazıt yakınlarında meydana gelen patlamanın onarımı için 2 buçuk aylık bir zamana ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Cemşidi Dana, Haziran ayının ortalarından Türkiye'ye yeniden doğalgaz ihracatının yapılmaya başlanacağını ifade etti.

Irak'a günlük 32 milyon metrekpü doğalgaz ihracatı yapıldığını kaydeden İranlı yetkili, günlük 190 milyon metreküp doğalgazın da enerji santrallerine aktarıldığını belirtti.

İran Ulusal Doğalgaz Şirketi'nin Türk yetkililere patlama bölgesini ziyaret etme talebinde bulunduğunu ve Türkiye'nin yanıtını beklediklerini dile getiren Cemşidi Dana, Türkiye tarafından İran adına inceleme bulunacak kişiyi de Türk tarafına bildirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin bu boru hattını onarmada gecikmesinin iki etkenden kaynaklandığını kaydeden İranlı yetkili, 'Soğuk mevsim sona erdiğinden, Türkiye'deki talebin azalmıştır. Ayrıca korona salgınını önlemek için olay yerinde onarım birimi çalışanları bulunmamaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

İran-Türkiye doğalgaz boru hattında son 15 yılda 11 defa patlama meydana gelmiş ve oğalgaz akışında aksamalara neden olmuştur.