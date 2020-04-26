İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 69 bin 657'ye ulaştı

Dünden bu yana 1153 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 60’ının daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 710'e, bu hastalığa yakalananların sayısının 90 bin 481’e yükseldiğini, 69 bin 657 kişinin ise iyileştiğini bildirerek, koronavirüs hastalarından 3 bin 79 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 421 bin 313 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, 'Yeni vakaların sayısında kademeli bir düşüş olmasına rağmen, tüm uyarılar geçerliliğini koruyor. Akıllı mesafe ve gerekli işlerin geri dönüşü ile trafik artabilir, bu nedenle mesafe izleme önemlidir ve ev maskelerinin kullanımı yardımcı olabilir. İnsanların gözlemleyerek ve gereksiz iletişim ve hareketlerden kaçınarak hastalığı kontrol etmeye yardımcı olacağını umuyoruz’ diye belirtti.

Cihanpur, ’Salamat.gov.ir sitesine yaklaşık 2.270.000 lonca ve sanayi birimi kayıtlıdır. Bu sistemdeki kayıtların çoğu Tahran, İsfahan ve Rezevi Horasan illerinde sanayi, küçük sınıflar, idari ortamlar ve gıda hazırlama merkezleri ile ilgili faaliyetler bakımından yapılmştır’ diye ekledi.