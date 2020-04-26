26 Nis 2020 15:12
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News Code: 83765507
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İran'ın Senendec kenti 7. Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

İran'ın Senendec kenti 7. Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Senendec, İRNA- İran-Irak sınırında yer alan Kürdistan ilinin merkezi Senendec, 7. Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

İran Güreş Federasyonu Başkanı Alirıza Debir, Kürdistan Valisi'ne gönderdiği mektubunda, bu ilde güreş sporunun tarihi köklerine işaret ederek, ilde birçok güreş şampiyonunun bulunduğunu ve Kürdistan ilinin güreş yeteneklerinin bol olduğu bir olduğunu söyledi.

'Bütün bunlar Kürdistan ilinin 7. Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapması için yeterli nedenlerdir. Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu şampiyonanın Senendec'te yapılmasına karar verdi' diyen Debir, bu şampiyonanın 4-6 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenmesine karar verildiğini ifade etti.

7. Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Şampiyonası, 2020 yılında İran'ın ev sahipliğinde düzenlenen tek güreş yarışamalarıdır.

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