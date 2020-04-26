Alış güreşçileri Dünya Alış Şampiyonasına katılacak

İRNA’ya konuşan Direhşani, ‘Kırgızistan'da düzelenmesi planlanan Asya Alış Şampiyonası 10 Temmuz'a ertelendi. Ayrıca, Türkiye'de düzenlenecek Dünya Alış Şampiyonaları Kasım ayında yapılacak, ancak koronavirüsün sonbaharda doruğa ulaşma olasılığına karşın, Dünya Güreş Birliği bu müsabakaları iptal etme kararını henüz almamıştır. Asya Alış Şampiyonası'nın ise artık yapılmama ihtimali yüksek ve sadece Dünya Alış Şampiyonası düzenlenebilir. Bu yarışmalar yapılırsa, 6 kategoride dünya yarışmalarına katılacağız’ dedi.

İran Milli Alış Güreş Takımı Başkan Vekili Mona Mirzayi'nin güreşçilerimize fiziksel hazırlıklarını korumaları için programlar verdiğine değinen Direhşani, 'Ancak bu güreşçiler Dünya Alış Şampiyonaları için yeterince hazırlık yapamayacaklar’ diye kaydetti.

Direhşani, iki yabancı teknik direktörle görüşme konusuna da işaret ederek, ‘Azerbaycan ve Yunanistan'dan iki teknik direktörle görüştük, ancak korona krizi nedeniyle durumun nasıl gelişeceği hala belirsiz ve İran'a gelmeyebilirler. Hangi ülkelerin İran'a antrenör olarak gelmek istediğini görmeliyiz’ diye ekledi.