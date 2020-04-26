26 Nis 2020 15:04
Journalist ID: 2391
News Code: 83765422
0 Persons

İran petrol ürünleri ihracatı devam ediyor

İran petrol ürünleri ihracatı devam ediyor

Tahran, İRNA- İran Petrol Ürünleri İhracatçılar Birliği Sözcüsü Hamid Hüseyni, İran petrol ürünleri ihracatının devam ettiğine işaret ederek, 'Petrokimya, petrol türevi ürünler, doğalgaz ve elektrik ihracatımız yıllık 25 milyar dolar değerinde tahmin edilmektedir. Bunlardan 12 milyar doları petrokimya, 8 milyar dolar petrol türevi ürünleri, 1 milyar dolar elektrik ve geri kalan kısmı dpğalgaz ihracatını kapsamaktadır' dedi.

İran gazetesine konuan Hüseyni, bu ürünlerin tamamının fiyatlandırma konusunda petrole bağımlı olduklarını ifade ederek, 'Petrol fiyatları düştüğü zaman, bu ürünlerin de değeri düşüyor' dşye belirtti.

Petrol fiyatlarının düşmesinin İran petrol türevi ürünleri ile petrokimya ürünlerinin ihracatını etkileyeceğini kaydeden Hüseyni, 'Irak'ta da Ramazan ayından beri karantina kuralları azalmış ve tüketim artmıştır. IKBY'nde ise gelecek günlerde hayat normale döneceği için petrol ürünleri ihracatımız bu bölgeye devam edecek' diye ekledi.

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 9 =