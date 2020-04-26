İran petrol ürünleri ihracatı devam ediyor

İran gazetesine konuan Hüseyni, bu ürünlerin tamamının fiyatlandırma konusunda petrole bağımlı olduklarını ifade ederek, 'Petrol fiyatları düştüğü zaman, bu ürünlerin de değeri düşüyor' dşye belirtti.

Petrol fiyatlarının düşmesinin İran petrol türevi ürünleri ile petrokimya ürünlerinin ihracatını etkileyeceğini kaydeden Hüseyni, 'Irak'ta da Ramazan ayından beri karantina kuralları azalmış ve tüketim artmıştır. IKBY'nde ise gelecek günlerde hayat normale döneceği için petrol ürünleri ihracatımız bu bölgeye devam edecek' diye ekledi.