İran'da uzay aracı itki sistemleri motoru üretildi

Uydu, uzay araçları vb. gibi uzay sistemleri, uzayda hareket etmek ve konumlarını kontrol etmek için özel motorlar kullanıyor. Bunlara uzay kullanımlarında thruster denir.

Tek ve çift itici motor teknolojilerinin gelişmesi ile uzay araçları ve gelecekteki yerel uyfu araçları için geniş çaplı misyonlarının kolaylaşacağına dikkati çeken Samimi, 'Bu proje kapsamında ülkenin mevcut ve gelecekteki uzay misyonlarının ihtiyaçlarının karşılanması, bu tür uzay sistemlerinin geliştirilmesi, uzay ürünlerinin güncellenmesi ve uzay araçlarının tasarlama ve üretim zamanının azaltılması gibi hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır' dedi.

İran uzay yol haritasındaki mevcut uydularda kullanılmak üzere 2016 yılından faaliyete başlayan bu proje, tasarım aşamasından sonra üretilmeye başladı.

Samimi, 'Böylece Uzay Taşıma Sistemleri Araştırma Merkezi uzmanları, bu tür itki motorlarını tasarlayıp üreterek, ybüyük bir başarıya imza attı' diye ekledi.