İran savunma ihtiyaçlarının tasarımı ve üretiminde kendi kendine yeter hale gelmiştir

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Demavnde muhribinin yapım proje çalışmaları yerinde incelemelerde bulunan General Seyyari, 'İslami Devrim ve bu ülke çocuklarında oluşan özgüven ile deniz sanayimizde çalışan uzmanlar ve personelin gece gündüz demeden çalışmaları sayesinde Silahlı Kuvvetlerimizin tüm ihtiyaçlarını tasarlayıp üretme konumunu elde etmiş durumdayız' diye konuştu.

Ülkenin savunma gelişmelerinin en ağır ambargolar altında yaşandığına dikkati çeken General Seyyari, 'İstediğimizi elde edebileceğimiz inancına ulaştık. Deniz sanayiinde özgüven ve gençlere güvenme nedeniyle deniz alanında hiçbir sıkıntı ve eksiğimiz bulunmamaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanlığı Sanayi Kurumu'nca yapılmakta olan Demavend muhribi, daha önceki muadilelrine göre birçok açıdan güncellenerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin bayrağını Hazar Denizi'nde dalgalandıracak.