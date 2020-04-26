800 gramlık İranlı bebek koronayı yendi

Şadkam, ‘Emir Arslan adındaki bu bebek şu anda 1200 gram ağırlığında ve her üç saatte bir 15 mililitre sütle beslenmektedir. Bu çocuğun hayatta kalması, Şüheda-i Karger Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşire ve doktorların çabalarının sonucudur' diye konuştu.

Şadkam, ‘Bir doktor olarak sevgili Arslan'ın ve annesinin koronadan kurtulduğuna sevindim’ ;diye ekledi.

İran, koronavirüs salgınını kontröl etmekte en başarılı ülkelerden biri olmuş ve şimdiye kadar, yaklaşık 90 bin korona vakasından yaklaşık 70 bin kişi iyileşip hastaneden taburcu edilmiştir.