İranlı yönetmen Can Film Festivali'nin en iyi 10 yönetmeni arasında

İranlı bağımsız film yöneticisi Kerimi'nin Ümit Hakkında Birşey Biliyor Musunuz adındaki sinema projesi, 2020 yılında 73. Cannes Film Festivali'nin 'Cannes'daki Dünya Sineması' bölümünde 10 final projesi arasında yer aldı.

Cinema du Monde adıyla bilinen Cannes'ta Dünya Sineması bölümü, Fransa'nın CNC isimli sinema kurumuun bir parçası olarak Avrupa dışında yapılan projeleri desteklemektedir. Cannes Film Festivali'nde bu bölümün düzenlenmesinden amaç da projeler ile yapımcılar, dağıtıcılar ve sinema yapım merkezleri arasında bir köprü kurulması ve böylece her yıl dünyanın en iyi 10 sinema projesinin yapılarak dünya sinemasına ilave edilmesidir.

Kerimi'nin yanı sıra bu bölümde Mısır, Mozambik, Senegal, Brezilya, Domonican, Kazakistan, Tayland, Vietnam ve Karadağ'dan senaryo yazarları ve yönetmenler de yer aldı.

73. Cannes Film Festivali'nin korona nedeniyle ne zaman yapılacağı kesinleşmiş değildir, ancak festivalin Marche du Film isimli online piyasa bölümü 22-26 Haziran günlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecektir.