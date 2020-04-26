Siyonistlerin yeni yerleşim birimi inşası, utançı verici Yüzyılın Anlaşması projesinin uygulanması doğrultusundadır

İsrail rejiminin son faaliyetlerini ve Filistin topraklarını işgal etmeye devam etmesinin Trump'ın açıkladığı yüz kızartıcı sözde Yüzyılın Anlaşması'nın uygulanması doğrultusuda olduğuna dikkati çeken Musevi, İsraik rejiminin bu adımlarını şiddetle kınadı.

Bu tür hareketlerin uluslararası yasalara aykırı ve bölge barış ve güvenliğine bir tehdit niteliğinde olduğunun altını çizen Musevi, BM ve diğer uluslararası kurumları sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Kudüs'ü işgal eden İsrail rejiminin koronalı günleri kötüye kullandığını belirten Musevi, 'Mazlum Filistin halkı korona ile birlikte işgal, kuşatma ve ambargo virüsleri ile de mücadele etmektedir' diye konuştu.

Uluslararası kurum ve örgütler ile diğer ülkeleri Filistin halkına yardıma çağıran İranlı yetkili, bu örgütlere mazlum Filistin halkının bir kez daha kendi yer yurtlarından edinmelerine izin vermemesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Filistin toprağının Filistin halkına ait olduğunu dile getirerek, 'Siyonist Rejim, gaspçı ve işgalci bir rejimdir. Filistin krizinin tek çözüm yolu, bu toprakların ana yerleşimcileri arasında referandum yapılmasından ve Kudüs başkentliğinde bağımsız Filistin devletinin kurulmasından geçiyor' diye ekledi.