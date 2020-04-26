İran dış ticaret hacmi geçen yıl 85 milyar dolar olarak gerçekleşti

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Yardımcılar Konseyi toplantısında konuşan Zadbum, komşu ülkelere ihracatın artırılması programı çerçevesinde İran ihracatının yüzde 60'ından fazlasının bu ülkelere yapıldığını ve bu yaklaşımı bu yıl da sürdüreceklerini söyledi.

Geçen yıl İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne ihracatının değer açısından yüzde 75, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı üyesi ülkelere yüzde 24.5 ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye ülkelere %22 arttığına dikkati çeken Zadbum, İran'ın geçtiğimiz yıl en çok temel mallar, ara ürünler ve ekipman ile teçhizat ithal ettiğini belirtti.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Araştırma İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Berat Kubadiyan da bu toplantıda yaptığı açıklamada, 'Döviz çıkmasına neden olan ürünlerin yerelleştirilmesi ve sanayi birimlerinin ülkenin teknolojik ihtiyaçlarını karşılamasına katkıda bulunması, geçtiğimiz yılın kazanımlarından bir kısmıydı' dedi.