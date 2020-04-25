İran ve Bosna Hersek'ten ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu

Ramazan ayını Turkoviç ile Bosna Hersel halkı ve hükümetine tebrik eden Haydari, Bosnalılar için başarı ve sağlık diledi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran halkına en iyi dileklerini dile getirerek, İran'ın ve sağlıkçılarının korona ile mücadeleki çalışmalarını takdir etti ve İran halkıınn bir an önce bu virüsten kurtulmasını umduklarını dile getirdi.

Taraflar telefon görüşmesinin sonunda iki ülkenin çeşitli alanlardaki dostane ilişkilerinin gelişmesi gerektiğinin altını çizerek, başta korona ile mücadele olmak üzere karşılıklı olarak deneyimlerini paylaşmalarının yararlı olacağını söyledi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç, geçtiğimiz ay İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif'e gönderdiği mesajında, İran'ın koronavirüsü kontrol altına alma ve korona hastalarının tedavisindeki performansını övmüştü.

Dışişleri Bakanı Zarif'e yönelik mesaj yayınlayan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkoviç, korona virüsü nedeniyle hayatlarını kaybeden İran vatandaşları nedeniyle İran hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulunmuştu.

Turkoviç yazılı mesajında İran'ın koronavirüsü kontrol altına alma ve korona hastalarının tedavisindeki performansından övgüyle bahsetti.