İran Gazetesi sitesi ABD Hazine Bakanlığı tarafından dondurularak el konuldu

Geçen haftada dondurulan İran gazetesinin site alanının mülkiyet bölümünde, OFAC Holding adı kaydedilmiştir.

Halihazırda gazetenin sitesine irannewspaper.ir alan adı ile erişilibilmekte ve sitenin etki alanının dondurulmasının ve tevkifinin kaldırılması için hukuki takipler deavm ediyor.

1997 yılında tescil edilen iran-newspaper.com sitesinin 2001 yılından beri olan arşivine erişilebilir.

OFAC, ABD Hazine Bakanlığı‘nın bir alt departmanı olarak ABD’nin ekonomik yaptırımlarının uygulanması, yönetimi ve bu yaptırımlar uyarınca uygulanacak idari para cezalarının belirlenmesinden sorumlu bir kurum. OFAC, söz konusu görevlerini yerine getirirken ABD’nin iç ve dış istihbarat kurumları ile yakın bir şekilde çalışarak ABD’nin dış politikası ve ulusal çıkarlarını koruyucu yaptırım programları geliştiriyor.

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi daha önce anti terör yetkilerini bahane ederek İran yasal mali, icra ve medya kurumlarına karşı işlem başlatmıştır. Bu işlemlerin son örneği de 25 yıllık faaliyet gösteren İran Gazetesi sitesinin dondurulmasıydı.