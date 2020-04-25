Tek Yürek İran kampanyası başlatıldı

Ayetullah Hamanei'nin Eserlerini Koruma ve Yayma Ofisi sitesinden yapılan açıklamaya göre, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei bu yıl Nime Şaban Bayramında halka hitaben yaptığı konuşmada, korona kaynaklı sorunlara işaret ederek, 'Ramazan ayı, özveri ve yoksullara yardım ayıdır. Ülkede müminlerin yoksullara mümin gibi yardım etmeleri ve onlarla dayanışma içinde olmaları konusunda geniş çaplı bir kampanya başlarsa ne ala. Böyle bir durum olursa bu yıl halkın zihninde iyi bir hatıra olarak kalacaktır' demişti.

Tek Yürek İran kampanyasından açam, İslami toplumda yardımlaşma kavramının yaygınlaştırılmasına katkıdır. İslam İnkılabı Rehberi'nin ifadelerinde özellikle müvasat kelimesi kullanılmıştı. Müvasat, müminlerin birbirine kardeşçe yardımı ve dayanışma içinde olmaları anlamına gelmektedir.

Bu kavrama göre hiçbir vatandaş ve hiçbir müminin sorun ve dertleri ile yalnız kalmaması gerekiyor. Müvasatü onlara yardım etmek ve onlarla yan yana olmayı vurgulamak demektir.