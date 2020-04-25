İslam İnkılabı Rehberi'nin katılımıyla Kur'an ile unsiyet merasimi düzenlendi

İslam İnkılabı Rehberi, Ramazan ayının gelişini nedeniyle düzenlenen ve radyo televizyon kanallarının yanı sıra Khamenei.ir sitesinden de canlı olarak yayınlanan Kur'an-ı Kerim'le Ünsiyet törenine katıldı.

Ayetullah Hamanei'nin Eserlerini Koruma ve Yayma Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre bu yılki tören, Korona ile Mücadele Ulusal Komitesi tarafından açıklanan sağlık kuralları çerçevesinde ve büyük Kur'an hafızları ile görüntülü iletişim kurularak Tahran'ın İmam Humeyni Musallası'nda düzenlendi.