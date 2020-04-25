25 Nis 2020 21:12
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News Code: 83764494
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İslam İnkılabı Rehberi'nin katılımıyla Kur'an ile unsiyet merasimi düzenlendi

İslam İnkılabı Rehberi'nin katılımıyla Kur'an ile unsiyet merasimi düzenlendi

Tahran, İRNA- Ramazan ayının ilk günü İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin katılımıyla Kur'an-ı Kerim'le Ünsiyet Merasimi düzenlendi.

İslam İnkılabı Rehberi, Ramazan ayının gelişini nedeniyle düzenlenen ve radyo televizyon kanallarının yanı sıra Khamenei.ir sitesinden de canlı olarak yayınlanan Kur'an-ı Kerim'le Ünsiyet törenine katıldı.

Ayetullah Hamanei'nin Eserlerini Koruma ve Yayma Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre bu yılki tören, Korona ile Mücadele Ulusal Komitesi tarafından açıklanan sağlık kuralları çerçevesinde ve büyük Kur'an hafızları ile görüntülü iletişim kurularak Tahran'ın İmam Humeyni Musallası'nda düzenlendi.

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