İran'dan UNESCO'ya ABD yaptırımlarının kaldırılması için çağrı

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kerimi bu mektupta ABD'nin İran'a karşı devreye soktuğu ambargo tarihine işaret ederek, 'İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm var gücüyle koronaya karşı mücadele ettiği şimdiki koşullarda, ABD'nin İran halkına karşı ambargo ve baskı uygulamaya devam etmesi, eğitim ve kültürel faaliyetlerinin önünde büyük engeller çıkarmıştır' ifadesini kullandı.

Diğer ülkelerin adeta küresel kampanyaya dönüşen bir çaba ile İran'a karşı uygulanan ambargoların kaldırılması için çalıştığına dikkati çeken İranlı yetkili, UNESCO'nun ilkeleri uyarınca bu insanlık dışı yaptırımların lağvedilmesi için tüm kapasitesini kullanmasını beklediklerinin altını çizdi.

Kerimi, 'Son yıllarda İran, ABD'nin en ağır ve en acımasız insanlık dışı tehditleri ile karşı karşıya kalmış ve her gün bu yöntemin yeni boyutları, İran halkının hayatını hedef alarak ekonomik, eğitim ve kültürel faaliyetleri de aksatmaktadır' diye ekledi.