Twitter hesabından açıklama yapan Amiral Şemhani, 'ABD'nin İran'ın kredi talebine karşı çıkması, emredici hukuk kurallarından sağlıklı yaşam hakkının ihlali anlamına geliyor. Üçüncü ülkelerin şu iki taahhüdü var: İhlal yapan ülke ile iş birliğini kesmek veya yasa dışı durumun ortadan kaldırılmasına yönelik adım atmak. Avrupa her zaman olduğu gibi sadece üzüntü duyduğunu belirtti! Güçlü olmak zorundayız' ifadesini kullandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), başkan Georgieva'ya dayanarak, örgütün korona ile mücadele eden ülkelere 50 milyar dolar değerinde acil yardımda bulunacağını açıklamıştır.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdünnasır Himmeti Mart ayının başlarında IMF Başkanı Georgieva'a yazdığı mektubunda, İran'ın örgütteki payına dayanarak 5 milyar dolar değerinde acil yardım talebinde bulunduğunu belirtmiş, ancak ABD'nin karşı çıkması ile karşılaşmıştı.