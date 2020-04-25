25 Nis 2020 20:16
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News Code: 83764399
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İran Hükümet Sözcüsü: Teknolojik gelişmeler, İran'ın hakkı

İran Hükümet Sözcüsü: Teknolojik gelişmeler, İran'ın hakkı

Tahran, İRNA- İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, askeri ve sivil teknolojik gelişmelerin İran'ın ayrılmaz ve vazgeçilmez hakkı olduğunu vurgulayarak, 'Dünya güvenliğinin bir numaralı tehdidine dönüşen bir ülke tarafından savrulan tehditler, tuttuğumuz yasal yolun devam etmesi konusundaki irademize her hangi bir etkisi olmayacaktır' dedi.

Video konferans yoluyla düzenlediği absın toplantısında konuşan Rabii, 'İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası hukuk ve ülkeler arasındaki cari hukuka uyumlu askeri ve sivil teknolojik gelişmeleri, kendi ayrılmaz ve vazgeçilmez haklarından görmektedir' ifdesini kullandı.

'Dünya güvenliğinin bir numaralı tehdidine dönüşen ve yasaları ayrımcı şekilde uygulama konusunda öncü olduğunu kanıtlayan bir ülke tarafından savrulan tehditler, tuttuğumuz yasal yolun devam etmesi konusundaki irademize her hangi bir etkisi olmayacaktır' diyen Rabii, 'Fars Körfezi'nde tansiyonun artmasına sıcak bakmadığımız gibi, bu bölgede güvenliğin sağlanması için elimizde geleni yapacağız' diye vurguladı.

Rabii, 'Stratejimi Fars Körfezi'nde gerilimin düşmesidir, ancak bu, ABD'nin bahane arama ve macera peşindeyse her hangi bir olay veya hareketten sorumlu olduğu konusunda uyarı vermediğimiz anlamına gelmemektedir' diye ekledi.

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