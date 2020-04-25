İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 68 bin 193'e ulaştı

Dünden bu yana 1134 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 76’sının daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 650'ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 89 bin 328’e yükseldiğini, 68 bin 193 kişinin ise iyileştiğini bildirerek, koronavirüs hastalarından 3 bin 96 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 410 bin 75 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, 'Yeni vakaların sayısında kademeli bir düşüş olmasına rağmen, tüm uyarılar geçerliliğini koruyor. Akıllı mesafe ve gerekli işlerin geri dönüşü ile trafik artabilir, bu nedenle mesafe izleme önemlidir ve ev maskelerinin kullanımı yardımcı olabilir. İnsanların gözlemleyerek ve gereksiz iletişim ve hareketlerden kaçınarak hastalığı kontrol etmeye yardımcı olacağını umuyoruz’ diye ekledi.