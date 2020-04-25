ABD'lilerin hareketlerini yakından izliyoruz

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayının gelişini Katar Emirine tebrik eden Cumhurbaşkanı Ruhani, bu ayın İslam ümmeti için büyük hayır ve bereketlere vesile olmasını temenni ettiklerini açıkladı.

ABD'lilerin bölgedeki son hareket ve faaliyetlerine işaret eden Ruhani, 'İran İslam Cumhuriyeti olarak ABD'lilerin faaliyet ve hareketlerini yakından takip ediyoruz, ancak bölgede hiçbir savaş ve tansiyonu başlatan taraf olmayacağız' ifadesini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, Ramazan ayını İran hükümeti ile halkına tebrik ederek, bütün ülkelerin bölgede tanisyonun önlenmesi için elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ile Katar Emiri ayrıca Tahran-Doha ilişkilerinin olumlu ve gelişmekte olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi için çabaların artırılmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.