Cihangiri müslüman ülkeleri Ramazan ayının gelişi nedeniyle kutladı

Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, mesajlarında Ramazan ayını müslüman ülkelerdeki meslektaşlarına tebrik eden Cihangiri, 'Kulluk ve nefsin tezkiyesinin fırsat bulduğu bu koşullarda, bu aziz ayda ibadetten kaynaklanan memnuniyetle Allah'ın bereket ve inayetinin üzerimizden eksilmemesini umuyorum' ifadesini kullandı.

Ramazan ayında İslam ülkeleri arasındaki dayanışmanın artmasını umduklarını kaydeden Cihangiri, 'İslam ülkelerinin bu meşum ve yıkıcı korona virüsü ile mücadele sürecini ortak iş birliği ile hızlandırmalarını ve bu bereketli ayın sonunda virüsü ortadan kaldırmayı başarmalarını diliyorum' diye ekledi.