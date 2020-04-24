25 Nis 2020 03:32
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News Code: 83763257
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Ruhani, silahlı kuvvetlerinde hava- uzay bölümünün güçlenmesini istedi

Ruhani, silahlı kuvvetlerinde hava- uzay bölümünün güçlenmesini istedi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nur uydusunun başarılı şekilde fırlatılmasına işaretle silahlı kuvvetlerinde hava- uzay bölümünün güçlenmesini istedi.

Ruhani, Savunma Bakanı General Emir Hatemi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ur uydusunun başarılı şekilde fırlatılmasının İran silahlı kuvvetlerinde hava-uzay bölümünün güçlendirilmesinin dakik ve etkili bir adım olduğunu gösterdiğini ve bu yönde çabanın devam etmesi gerektiğini söyledi.

Yabancıların bölgedeki tahriklerine işaret eden Ruhani, ‘’ Bölgede dikkatice ve güçlü varlığımızla, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliği sağlayacak stratejileri dikkatlice izlemeliyiz. ‘’ ifadesini kullandı.

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2012

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