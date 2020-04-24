Musevi: Fransa ve İngiltere’nin tutumları, Amerika’nın zorbalığını kabullenmelerindendir

Musevi, bu ülkelerinin Nur uydusunun fırlatılması ile ilgili tutumlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, ‘’ Barışçıl amaçlarla uzay teknolojisi kullanmak İran savunma programının ve İran bilimsel gelişme planın bir paçasıdır ve hiçbir uluslararası anlaşma da İranlı uzamanlar tarafından elde edilen bu teknolojiden men etmemektedir. ‘’ dedi.

İngiltere ve Fransa’nın 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararını yorumlamalarını reddeden Musevi, İran nükleer programın İslam İnkılabı Rehberinin fetvası ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu raporları doğrultusuna barışçıl amaçlı olduğunu ve savunma maksatlı İran uzay programının a bundan başka amaçlar için dizayn edilmediğini söyledi.

Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesine ve İran’a yasa dışı ambargolar tahmil ettiğini ve her an 2231 nolu BMGK kararını çiğnediğini ifade eden Musevi, Avrupa ülkelerin Amerika’ya karşı çıkmaması ve o ülkeyi mahkum etmemelerinin şaşırtıcı olduğunu ve bu ülkelerin Amerika’nın zorbalığını kabul ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Musevi, Fransa ve İngiltere’nin bölgede istikrarsızlı yaratmada uzun sabıkaya sahip oldukları ifade ederek bu ülkelerin istikrar aleyhindeki politikalarının bölge istikrarı ve güvenliği için büyük engel olduğunu söyledi.

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2012