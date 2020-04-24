24 Nis 2020 18:46
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News Code: 83763064
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Tahran ve Londra Belediye Başkanları korona ile mücadelede tecrübelerini paylaştı

Tahran ve Londra Belediye Başkanları korona ile mücadelede tecrübelerini paylaştı

Tahran, IRNA- Tahran ve Londra Belediye Başkanları yaptıkları tele konferans yöntemiyle korona virüs ile mücadeledeki tecrübelerini paylaştı.

Tahran Belediye Başkanı Piruz Hanaçi, dünya Belediye Başkanları ile tele koferans yöntemiyle yaptığı görüşmeleri çerçevesinde Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile görüştü.

Hanaçi görüşmede İran’ın korona ve ambargo virüsleri ile aynı anda savaştığını belirterek, koronalı şartlara rağmen startapp faaliyetlerin İran’da faal durumda olduğunu ve birçok hizmetin internet üzerinden yapıldığını söyledi.

Sadık Han, Henaçi’ye teşekkür ederek, Londra’da aldıkları önlemlerin çoğunun İran’ın aldığı önlemler gibi olduğunu ve hatta İran’ı bazı konularda önde olduğunu söyledi.

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2012

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