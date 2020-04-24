Zarif: Amerika ve Avrupa, İran’a vaaz veremezler

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin BMGK 2231 nolu kararına karşın 2017 yılından bu yana herkese zorbalık yapmakta olduğunu söyledi.

Zarif, Avrupa’nın Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesi karşısında kayıtsız kaldığını belirterek, ‘’Avrupa, 2231 nolu karara uyması gerekirken Amerika’ya uymuştur. ABD ve Amerika yanlış ve temelsiz yorumlara dayanarak İran’a vaaz veremezler. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’İran’ın ne nükleer silahı vardır, ne bu silahı taşımak için füze dizayn etmiştir. Kimlerin in bunlara sahip olduğunu siz tahmin ediniz. ‘’ diye yazdı.

İran’ın askeri Nur uydusunun fırlatılması sonrası bazı Avrupa ve Amerikalı yetkililer bundan duydukları kaygıyı dile getirerek, İran’ın 2231 nolu BMGK kararını çiğnediğini iddia etmişlerdi.

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2012