İran’da korona’dan iyileşenlerin sayısı 66 bini aşkın kişiyi geçti

Dünden bu yana 1168 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 93’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 574'e, bu hastalığa yakalananların sayısının 88 bin 194’e yükseldiğini, 66 bin 596 kişinin ise iyileştiğini bildirerek koronavirüs hastalarından 3 bin 121 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 399 bin 927 korovavirüs tanı testinin 126 laboratuar’da gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, ‘’Hastalığın yönetilen aşamasındayız ve Koronavirüs hastalığının kontrollü süreci devam ettirildi. Bu durumun devam etmesi, bireysel ve halk sağlığı noktalarına uyulmasına bağlıdır. . Önümüzdeki günlerde ve haftalarda akıllı mesafe protokollerini takip ederek ve doktorların söylediklerini takip ederek daha iyi haberleri duyurmayı umuyoruz’’ dedi.

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2012