İran dünyanın 128 ülkesine ihracat yapıyor

Mir Eşrafi, İran dış ticaret hacminin yüzde 70’inin Asya ülkeleri ile olduğunu ve Avrupa’nın İran’ın ikinci ticari ortağı olduğunu belirterek, İran’ın Asya ülkeleri ile dış ticaret hacminin 57 milyar dolar olduğunu söyledi.

Mir Eşrafi, İran dış ticaret hacminin geçen sene 85 milyar 107 milyon dolar ve ağırlığının 169 milyon 302 bin ton olduğunu belirterek, bu rakamdan 41 milyar 370 milyon doları ihracat ve 43 milyar 737 milyon doların da ithalat olduğunu söyledi.

Mir Eşrafi bir önceki yılda 40 Avrupa, 21 Asya, 28 Afrika ve 12 Amerika ülkesine ihracat ve 41 Avrupa, 31 Asya, 12 Amerika ve 11 Afrika ülkesinden ithalat yapıldığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012