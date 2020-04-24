Rusya, İran’ın uydu fırlatma konusundaki tutumunu desteklemektedir

Rusya Meclisi (Duma) uluslararası konular komitesi başkanı Leonid Sloteski yaptığı açıklamada, İran’ın Nur uydusunu fırlatmasının hiçbir şekilde BM kararlarının çiğnenmesi anlamına gelmediğini belirtti.

Sloteski, ‘’Askeri uydunun anlamı silah taşıma değildir ve İran’ın yaptığının bu anlama gelmediğini bilmek lazım. ‘’ dedi.

Dün de Rusya Federasyonu Konseyi Uluslararası Konular Komisyonu Başkanı Konstantin Kasaçev, Amerika’nın bu konudaki iddialarını reddederek, ‘’hiçbir BM kararı İran’a bu hususta yasak getirmemiştir. ‘’ dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahareva da, Amerika’nın İran’ın Nur uydusunu fırlatarak BM Güvenlik Konseyi kararını çiğnediğine dair iddiasının temelsiz olduğunu bildirdi.

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2012