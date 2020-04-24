Musevi: Uzay bilim ve teknolojik alanında gelişme İran’ın yasal hakkıdır

Musevi yaptığı açıklamada, Amerikan rejiminin ur uydusunun fırlatılması ile ilgili tutumunu reddederek, bu kabil müdahalelerin İran milletinin azmine halel getirmeyeceğini söyledi.

Hiçbir BM kararının İran’ın uzaya uydu fırlatmasını yasaklamadığını ifade eden Musevi, ABD’nin 2231 nolu BM Güvenlik kararını gerekçe göstermesinin gerçek dışı olduğunu ayrıca o ülkenin nükleer anlaşmadan çekilerek 2231 nolu kararı çiğnediğini ve diğer bağımsız ülkeleri de açık şekilde bu kararı çiğnemek için baskı altına aldığını söyledi.

Almanya’nın bu uydu ile ilgili tutumunu da reddeden Musevi, ‘’Alman Dışişleri Bakanlığı bu uydun fırlatılmasından kaygı duyduğu belirtirken o ülke Savunma Bakanı nükleer başlık taşıyabilen savaş uçağı alma kararlarını basına açıklıyor. Bu kabil politikalar bölge, Avrupa ve dünya güvenliğini tehdit etmektedir. ‘’ dedi.

İran’ın ilk askeri uydusu olan Nur, geçen hafta Devrim Muhafızları tarafından uzaya başarılı şekilde fırlatıldı.

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2012