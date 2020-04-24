Rusya, Amerika’nın İran’ın 2231 nolu BM kararını çiğnediği iddiasını reddetti

Zahareva, IRNA muhabirinin bu yöndeki soruya karşın, ‘’Amerika defalardır 2231 nolu kararı çiğnediğinden dolayı kendini kurtarmaya çalışmakta ve bundan dolayı İran’ı mahkum etmektedir. ‘’ dedi.

‘’Biz Amerika’nın bu taktiğinin değersiz olduğunu biliyoruz ‘’ diyen Zahhareva, ‘’Bir Güvenlik Konseyinde de bu hareketin kabul edilemez olduğunu bildirdi. 2231 nolu karar ve nükleer anlaşma, İran’ın barışçıl uzay hareketlerini yasaklamamıştır. Amerikalıların İran’ın uzay füzelerinin de nükleer silah taşıyabilme iddiaları temelsizdir. ‘’ dedi.

İran’ın hiçbir zaman nükleer silah üretmediğini ve gelecekte de bu silahı olmayacağını ifade eden Zahareva, Amerika’nın nükleer ve füze gücünü arttırdığını söyledi.

İran’ın ilk askeri uydusu Çarşamba günü İran Devrim Muhafızları tarafından uzaya yerleştirildi.

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2012