Zarif: ABD güçleri, Fars Körfezi'ndeki denizcilerimizi provoke ediyor

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fars Körfezi ve çevresindeki ABD donanmasına ait gemilerin taciz edilmesi halinde İran güçlerine ait hücumbotlarının vurulmasına ilişkin talimatını yanıt verdi.

ABD denizcileri arasına 5 binden fazla kişide yeni tip koronavirüs görüldüğüne işaret eden Zarif, "Donald Trump, onların ihtiyaçlarına cevap vermeli, Saddam'ın teröristlerinin teşvik ettiği tehditlere girmemelidir." ifadelerini kullandı.

Zarif, "Bununla birlikte ABD güçlerinin, o ülke topraklarından 7 bin mil uzakta bize ait olan Fars Körfezi kıyılarında denizcilerimizi provoke etme hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD donanmasınin, İran güçleri tarafından taciz edilmeleri halinde onları vurma emri verdiğini bildirmişti.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, daha önce yaptığı açıklamada, "Fars Körfezi'nde istikrarsızlığın asıl faktörü, dünyanın diğer tarafından İran'ın sınırlarına gelen ve temelsiz iddialar ortaya atan Amerikalıların işgalci ve yasa dışı varlığıdır." ifadesini kullanmıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ABD donanmasına ait savaş gemilerinin Fars Körfezi'nde devriye görevindeki İran güçlerini engelleme girişiminde bulunduğunu belirterek, bunun ardından ABD savaş gemilerinin uyarıldığını açıklamıştı.

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2012