23 Nis 2020 17:28
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News Code: 83762312
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İran, Amerika’nın tahriklerine şiddetle itiraz etti

İran, Amerika’nın tahriklerine şiddetle itiraz etti

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın İran’da menfaatlerini koruyan İsviçre Büyükelçisinin Bakanlığı çapırılarak, Washington’un Fars Körfezindeki tahriklerinden dolayı İran’ın şiddetli itirazının iletildiğini söyledi.

Musevi yaptığı açıklamada, Amerika’nın İran aleyhindeki tehditleri  ve o ülke deniz kuvvetlerinin Fars Körfezinde ve İran karasuları yakınlarındaki tahrik edici uygulamalarından dolayı İsviçre Büyükelçisinin bakanlığa çağırıldığını ve kendisine bir nota verilerek bu durumlara şiddetle itiraz edildiğini söyledi.

Musevi, notada Amerikan yönetimine uluslararası denizcilik güvenliği kuralları ve tüm tarafların serbest denizcilik hakları hatırlatılarak, İran’ın Fars Körfezin ve Umman Denizinde her hangi bir tehdit ve yasa dışı uygulama hakkında güçlü bir şekilde kendini savunacağı ve gereken karşılığı vereceği ikazında bulunulduğunu ifade etti.

Musevi, ‘’İran İslam Cumhuriyeti ABD Başkanının dün sarf ettiği tehditkar ve tahrik edici sözlerini mahkum ederek, bay Trump’a koronalı dönemde, maceracılık yerine deniz kuvvetlerini dünyanın en fazla virüsün görüldüğü ülke olan Amerika’da kullanmayı tavsiye etmektedir. ‘’ dedi.

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2012

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