İran, Amerika’nın tahriklerine şiddetle itiraz etti

Musevi yaptığı açıklamada, Amerika’nın İran aleyhindeki tehditleri ve o ülke deniz kuvvetlerinin Fars Körfezinde ve İran karasuları yakınlarındaki tahrik edici uygulamalarından dolayı İsviçre Büyükelçisinin bakanlığa çağırıldığını ve kendisine bir nota verilerek bu durumlara şiddetle itiraz edildiğini söyledi.

Musevi, notada Amerikan yönetimine uluslararası denizcilik güvenliği kuralları ve tüm tarafların serbest denizcilik hakları hatırlatılarak, İran’ın Fars Körfezin ve Umman Denizinde her hangi bir tehdit ve yasa dışı uygulama hakkında güçlü bir şekilde kendini savunacağı ve gereken karşılığı vereceği ikazında bulunulduğunu ifade etti.

Musevi, ‘’İran İslam Cumhuriyeti ABD Başkanının dün sarf ettiği tehditkar ve tahrik edici sözlerini mahkum ederek, bay Trump’a koronalı dönemde, maceracılık yerine deniz kuvvetlerini dünyanın en fazla virüsün görüldüğü ülke olan Amerika’da kullanmayı tavsiye etmektedir. ‘’ dedi.

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2012