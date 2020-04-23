İran’da korona’dan iyileşenlerin sayısı 65 bine yaklaştı

Dünden bu yana 1030 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 90’ının daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 481'e, bu hastalığa yakalananların sayısının 87 bin 26’ya yükseldiğini, 64 bin 843 kişinin ise iyileştiğini bildirerek korona virüs hastalarından 3 bin 105 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 389 bin 587 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, ‘’Hastalığın yönetilen aşamasındayız ve Koronavirüs hastalığının kontrollü süreci devam ettirildi. Bu durumun devam etmesi, bireysel ve halk sağlığı noktalarına uyulmasına bağlıdır. . Önümüzdeki günlerde ve haftalarda sosyal mesafe protokollerini takip ederek ve doktorların söylediklerini takip ederek daha iyi haberleri duyurmayı umuyoruz’’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012