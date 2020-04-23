Irakçi: Korona ile mücadele dünya çapında ve toplu uygulama gerektirir

Irakçi, Hollanda Dışişleri Bakanlığı Siyasi Müdürü Fander Plas ile ikili ve uluslararası konular hakkında görüşmelerde bulundu.

Irakçi görüşmede korona virüsü tüm dünyada yayıldığını belirterek, bununla mücadelenin toplu ve ciddi bir hareket gerektirdiğini belirterek, İran’ın bu virüsle mücadelede Amerika’nın yasa dışı ve gayrı insani ambargoları ile karşı karşıya olduğunu ve bu da İran halkına baskıları arttırdığını söyledi.

Irakçi, Amerika’nın tek taraflı ambargolarının 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına aykırı olduğunu ve ABD’nin bu yönden dünya kamuoyuna yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Hollandalı yetkili de korona ile mücadelenin uluslararası bir görev olduğunu belirterek, ülkesinin nükleer anlaşmayı desteklediğini söyledi.

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2012